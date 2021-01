Leto dni z novim koronavirusom

Sprva so bila prizadeta območja, ki so imela tesnejše stike s kitajsko pokrajino Wuhan, kjer se je najprej razplamtela koronavirusna epidemija. Med njimi še posebej Lombardija. A takrat se nam je tudi Lombardija zdela daleč. V Trstu je bila stroka sredi februarja še relativno brezskrbna. Na posvetu v muzeju Revoltella, kjer so se zbrali strokovnjaki medicinske stroke, so predavatelji številno publiko mirili, da pri nas ni razloga za skrb.

Le nekaj dni pozneje so bile prve okužbe s covidom-19 potrjene tudi v Trstu. Med prvimi javnimi osebnostmi, ki so se okužile, je bil prav deželni svetnik Igor Gabrovec. Število pozitivnih testov je začelo počasi naraščati, z njimi pa so prišli tudi prvi epidemiološki ukrepi. Tržaške šole se po pustnih počitnicah niso več odprle, zaprle so se tudi nenujne prodajalne z izjemo tistih živili, lekarn, bencinskih servisov, bank, pošt in trafik. Okrnjen je bil javni prevoz, bolnišnice so opravljale le storitve s stopnjo nujno ali zelo hitro z izjemo onkologije. Začel se je t. i. lockdown ali ustavitev javnega življenja. Nekaj, česar do tedaj nismo poznali.