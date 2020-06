Na Občini Sežana in Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana so se zaradi razmer v državi odločili, da izvedbo 50. Praznika terana in pršuta prestavijo na prihodnje leto. Odločitev je bila sprejeta v duhu ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, z mislijo na zdravje in varnost tako obiskovalcev kot sodelujočih.