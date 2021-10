Letošnja Barcolana bo polna barv

Letošnja 53. Barcolana bo po sivini, ki jo je lani prinesla pandemija, barvna. Barvitost nakazuje tudi letošnji plakat izraelskega umetnika Rona Arada, ki je z digitalnim čopičem morje prekril s pisanimi jadri. Pričakovanja so upravičeno visoka, a Mitja Gialuz, predsednik jadralnega kluba SVBG, ki organizira jadralni dogodek, je prepričan, da bo praznik popolnoma uspel. To pa predvsem po zaslugi širokega tima prostovoljcev, ki so vsako leto polni zagona. In ta njihov zagon je dejansko prisoten na vsakem vogalu barkovljanskega društva. Vrvež je bil tudi včeraj zjutraj, ko smo se s predsednikom Gialuzem pogovarjali o letošnji Barcolani, njegovi organizacijski kilometrini in občutkih, ki so ga prevevali med pandemijo.

Letošnji spremljevalni program je zelo pester. Vračata se literarni festival in regata Go to Barcolana from Slovenia, novost je tudi konferenca o zdravju morja in trajnostnem razvoju. Po programu sodeč lahko rečemo, da se vračamo v predepidemijsko normalnost?

Naš cilj je, da bi pustili za seboj težko leto. Nikoli ne bom pozabil, kako negotovi smo bili lani, ko je bilo treba sprejeti odločitev o organizaciji 52. Barcolane. Dan, ko smo odprli dogodek, je zaznamovalo slabo vreme. Preveval nas je neprijeten občutek, število okuženih s covidom -19 je naraščalo iz dneva v dan, ljudje so se bali nove omejitve javnega življenja, do katere je dejansko nekaj tednov po Barcolani prišlo. Letošnje vzdušje je k sreči popolnoma drugačno od lanskega. Po zaslugi cepiv je vzdušje lahkotnejše in prav zato smo sestavili ambiciozen program. Prav je, da ljudem ponudimo široko paleto dogodkov, kulturnih in športnih. Letošnje leto je bilo za Italijo s športnega vidika zares fantastično. Začelo se je z jadralsko dirko Vendee Globe, na kateri je Giancarlo Pedote sam obkrožil svet. Uspeh je nadaljevala posadka jadrnice Luna Rossa, ki si je prijadrala finale pokala challenger Prada Cup, nato sta Ruggero Tita in Caterina Banti osvojila zlato olimpijsko medaljo. Barcolana želi predstavljati vrhunec uspešnega jadralnega leta in v goste smo se odločili povabiti tako Tito kot Bantijevo in tudi nekatere člane posadke Lune Rossa. Pred nami so praznični dnevi, s katerimi bomo ponujali nov začetek, ki ga po tako travmatičnem obdobju še kako potrebujemo.