Licej Prešeren bo dijake sprejel v novi podobi

Ko se bodo lahko dijaki in dijakinje liceja Franceta Prešerna v Trstu spet vrnili v šolske prostore, jih bosta ob prihodu sprejela obnovljeno pročelje in ploščad pred glavnim vhodom. Gradbenih odrov, na katere so iz razredov gledali pred ponovno selitvijo za domače računalnike, ni več. Danes dopoldne so na drugostopenjski šoli s slovenskim učnim jezikom na Vrdelski cesti s krajšo in omejeno slovesnostjo proslavili konec infrastrukturnih del.

Po navodilih nekdanjega medobčinskega združenja oziroma ustanove za upravno decentralizacijo v Trstu, ki je zadolžena za vzdrževanje šolskih stavb, bi se morala dela začeti že marca letos. Prenova pa je morala nekoliko počakati, prvotni načrt je splaval po vodi. Italijo in svet je namreč tedaj presenetila koronavirusna epidemija, zavladali so izredni ukrepi proti širjenju okužb. Gradbišča in delovišča so tedaj utihnila, novih pa niso postavljali.

Za začetek obnove je bilo treba potrpeti do druge polovice junija. Gradbeno podjetje je najprej postavilo gradbene odre, odstranilo dotrajano plast klinker ploščic ob straneh stavbe ter poskrbelo za prenovo ometa. Nato je prišla na vrsto obnova dvorišča: preuredili so zunanje površine, poskrbeli za dodatno razsvetljavo in dodali kovinski napis z imenom šole pri vhodnih vratih.