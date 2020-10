Licej Prešeren: pouk poteka po ustaljeni poti

Na tržaškem liceju Franceta Prešerna pouk poteka po ustaljeni poti. Potem ko so v petek odkrili prvi primer okužbe s koronavirusom med učnim osebjem in v nedeljo ugotovili, da sta še dva dijaka pozitivna na bris, so dejavnosti na šoli stekle po predvidenem urniku. V preventivni karnteni je le en razred ter profesorji, ki so v preteklem tednu, v petek in soboto, v tistem razredu predavali. Izkušnja iz minulega šolskega leta se je v tem primeru obrestovala, saj je vsem, ki so v samoizolaciji, omogočen pouk na daljavo.

Dijaki drugih razredov, ki niso v samoizolaciji, so se v glavnem odločili, da gredo v šolo. »Le redki si niso upali v šolo. Izbira pa je razumljiva, saj imamo za sabo šest mesecev izrednih razmer in strahu pred socialnimi stiki. Vsak doživlja splošno izredno stanje na svoj način,« je povedala ravnateljica liceja Loredana Guštin.