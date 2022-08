Truplo Liliane Resinovich so našli v parku bivše psihiatrične bolnišnice pri Sv. Ivanu le dva do tri dni po njeni smrti. Umrla pa je zaradi zadušitve in najverjetneje si je sodila sama. To izhaja iz ekspertize, ki sta jo podpisala sodni zdravnik Fulvio Costantinides in radiolog Fabio Cavalli. Izvedenca po temeljitih preiskavah na truplu nista našla nikakršnega znaka, ki bi kazal na morebitno vpletenost tretjih oseb pri njeni smrti.

