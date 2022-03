Liliana Resinovich: tudi toksikološke preiskave negativne

Liliana Resinovich ni umrla zaradi zaužitja mamil, zdravil ali drugih škodljivih snovi, prav tako ni bila pod vplivom psihoatkivnih snovi, ki bi lahko vplivale na njeno zavest v času smrti. Državno tožilstvo je danes sporočilo izsledke podrobne toksikološke preiskave, ki so jo opravili na truplu pokojne Liliane Resinovich, ki je 14. decembra izginila in so njeno truplo našli 5. januarja v parku bivše psihiatrične bolnišnice pri Sv. Ivanu.

Po zadnjih izsledkih se torej povečujejo možnosti, da naj bi si Liliana Resinovich življenje vzela sama. Državno tožilstvo sicer sporoča, da se preiskava nadaljuje.

Tudi obdukcija, ki so jo 11. januarja opravili na truplu, ni ugotovila natančnega vzroka smrti, saj na truplu ni bilo znakov nasilja. Prav tako niso našli prstnih odtisov na plastičnih vrečah, ki so bile na truplu in na predmetih v bližini.