Liliano naj bi zadušili s plastično vrečko

Na ženskem truplu, ki so ga včeraj popoldne našli v parku na območju nekdanje psihiatrične bolnišnice pri Sv. Ivanu, ni bilo vidnih znakov nasilja, je povedal državni tožilec Antonio De Nicolo. Vse daje misliti, da gre za truplo pogrešane 63-letne Liliane Resinovich, ki je izginila 14. decembra, četudi popolne gotovosti še ni, kar pa bo lahko potrdila le obdukcija. Najdena očala so skladna s tistimi, ki jih je bilo videti na fotografijah, je dejal. Skladno je tudi telo, ki ima njene fizične značilnosti, poleg tega je trenutno ravno ona pogrešana. Po obdukciji se bo lahko izvedelo, ali je bilo truplo preneseno v gozdič oz. ali ni bilo nikoli premaknjeno, koliko časa je bilo tam in kdaj je nastopila smrt. Zaradi mraza včeraj tega ni bilo mogoče ugotoviti niti okvirno, je povedal De Nicolo. Težko je vsekakor misliti, da naj bi od smrti minilo kar dvajset dni, »prej bi rekel le nekaj dni, četudi bo tudi to lahko potrdila le obdukcija«, ki jo bodo opravili v ponedeljek, je zaključil.

Neuradno se sicer medtem širi hipoteza, da naj bi Liliano zadušili s plastično vrečko.