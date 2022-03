Ljubezen obsojencev na drugem tržaškem procesu

Preden bi Pino Tomažič, Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Vadnal in Ivan Ivančič 15. decembra 1941 padli pod fašističnimi streli na openskem strelišču, je v njih tlela ljubezen najrazličnejših odtenkov. Kako so se upanje v boljšo prihodnost, hrepenenje po vrnitvi k svojim najdražjim, skrb, da se najbližjim ne bi nič žalega zgodilo, navezanost do domače zemlje prepletala v najhujših trenutkih obsojencev na drugem tržaškem procesu, smo lahko v ponedeljek zvečer slišali na srečanju iz niza Slovenščina z empatijo v kavarni San Marco.

Ciklus si je zamislila slovenska kulturna delavka Elena Cerkvenič Grill z željo, da bi promovirali slovenski jezik in kulturo med italijanskimi someščani v Trstu in s tem krepili medsebojne vezi in sožitje med narodoma. Glavno vezno nit večera so predstavljala pisma, ki so jih pred smrtjo napisali Bobek, Kos in Tomažič in jih je številnim navzočim prebrala igralka Radijskega odra Marjetica Puntar. Tedanje zgodovinsko dogajanje in čutenje slovenskih antifašistov je pred oči spet priklical zgodovinar Štefan Čok. Predsednik tržaškega pokrajinskega združenja partizanov VZPI-ANPI Fabio Vallon je uvodoma poudaril, da razumevanje doživljanja peterice obsojencev pomeni zlasti ustvarjanje potrebnih protitelesc, da se ne bi tema nacifašizma spet zgrnila nad nas. Ruski napad na Ukrajino bi lahko sicer delno skalil up in prizadevanja za strpnost in mir. V času ko so bili obsojenci zaprti je druga svetovna vojna razsajala v istih krajih, ki so danes v primežu bomb in nasilja.

Dunja Nanut se je poglobila v usodo Bobka, ki se ga je že med procesom oprijel sum, da je policijski zaupnik, njegove žene Fani Urbančič in svakinje Marije Urbančič, edine ženske obsojenke na drugem tržaškem procesu. Dopisovanju trojice iz Trovega pri Ilirski Bistrici, ki se je aktivno pridružila ilegalni borbi proti fašističnemu nasilju, je posvetila niz radijskih oddaj. Bobka se je že med procesom oprijel neutemeljeni sum, da je policijski zaupnik.