Ljudi je treba prepričati, da je cepljenje dobro za celotno družbo

Kar se tiče števila pogostnosti aktivnih okužb oziroma sedemdnevne kumulativne incidence na 100.000 prebivalcev, se stanje v tržaški pokrajini slabša, saj je incidenca potrjenih okužb v porastu. Včeraj so v Trstu registrirali incidenco okužb 200 na 100.000 prebivalcev, kar je dobrih 50 odstotkov več kot teden prej, ko se je število potrjenih okužb ustavilo pri številu 130. Na začetku meseca je bila incidenca pod 90 na 100.000 prebivalcev. Da so zbrani podatki skrb vzbujajoči, je potrdil vodja svetovalne skupine za covid pri resorju za zdravje na Deželi FJK prof. Fabio Barbone, sicer tudi infektolog, ki smo ga včeraj zmotili ravno med obdelovanjem aktualnih podatkov, katerih cilj je odločevalcem nuditi celovit pregled epidemije v regiji. In na ta način vsem omogočiti boljšo oceno stanja z namenom, da bi lahko ustrezno ravnali in sprejemali preudarnejše odločitve. Strokovnjak ni zaskrbljen samo nad razmerami v Trstu, ampak tudi v Gorici, kjer v zadnjem tednu beležijo porast okužb.

Prof. Barbone, kaj se dogaja v Trstu? Na začetku pandemije smo veljali za zgled, zdaj pa smo na podatkovnem področju med najslabšimi v Italiji.

Za porast okužb je krivih več sočasnih situacij. Že nekaj tednov beležimo več žarišč v šolah med osnovnošolsko populacijo, med katero se širi različica delta, zabeležili pa smo tudi kakšen primer različice delta plus. Izreden porast števila okužb beležimo tudi v domovih za ostarele občane. Okužbe se v domovih za starostnike spet širijo, ker so bili starostniki cepljeni na začetku leta, v desetih mesecih pa je učinkovitost cepiva bistveno padla. Prav zato bo treba pohiteti s tretjim odmerkom za ranljivejšo populacijo. Zabeležili pa smo tudi že prva žarišča okužb, ki so posledica množičnih shodov proti cepljenju in proti covidnemu potrdilu.