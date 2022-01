»Ljudje, bodimo solidarni«

Pandemija, ki je žal še ni videti konca, je globoko zarezala v naša življenja in v dejavnost naših društev, ki kljub omejitvam skušajo ohraniti žive stike s članstvom ter z vaškimi skupnostmi. Solidarnost na prvem mestu, je med pred cerkvico Sv. Roka v Križu poudarila predsednica SKD Vesna Ivana Sullini, ki je uvedla včerajšnjo voščilnico moškega zbora Vesna in pevk Kriških ribic.

Vabilu kriškega kulturnega društva in Združenja staršev učencev osnovne šole Alberta Sirka in vrtca Just Košuta se je odzvalo lepo število Križank in Križanov, ki so skupaj nazdravili novemu letu v upanju, da bo boljše od prejšnjega. Pevke in pevci so pod vodstvom Pije Cah in Rada Miliča zapeli tradicionalne praznične pesmi v kriškem narečju, seveda ni manjkala kriška himna »V’seli se uoštarica Ljena ..«, nekakšna hvalnica optimizmu, ki ga v tem težkem obdobju vsi še kako potrebujemo. Na družabnosti so prodajali stenski koledar SKD Vesna s fotografijami Maria Magajne, predsednica je napovedala, da bo kulturno društvo v letu 2022 največ pozornosti namenilo svoji 100-letnici.