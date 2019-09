Logistični strokovnjaki o pomenu transporta

Širši pomen razvoja intermodalnih vozlišč je bil v središču transportno-logistične konference, ki je v četrtek zvečer pod naslovom Trieste Intermodal Day (TID) potekala na Pomorski postaji. Z njo je pristaniška uprava želela počastiti 300-letnico tržaškega pristanišča, njen prvi mož Zeno D'Agostino pa je uvodoma povedal, da ta konferenca predstavlja šele začetek nekega dogajanja, ki bo v prihodnje doživelo nadaljevanje, saj želi Trst okrepiti vlogo na področju transportne logistike.

Tehnologija, inovacija, okolje, trajnostni razvoj, poslovne ideje, umetna inteligenca so bile glavne teme odlično obiskane konference, na kateri so predavali vrhunski evropski strokovnjaki s področja logistike. Ti so v inovativnih nastopih, ki so spominjali na pogovorne showe, predstavili izzive prihodnjega razvoja kombiniranega prevoza blaga.