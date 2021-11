Lokalne dobrote za sladokusce

Na Tržaško se že tretje leto zapored vrača festival Farm and Artist, ki ga bo organiziral LAS Kras. V sklopu festivala, ki bo na programu od 19. do 28. novembra, bo potekala tudi prireditev OKÙS* – Trieste Food Lab, ki jo bosta pripravila Društvo vinogradnikov Carso Kras in organizacija Slow Food Italia. Cilj pobude je, da se v centru Trsta ponudi kakovostne in okolju prijazne kmetijske proizvode iz Evrope, predvsem pa iz tržaškega zaledja.

Federico Varazi, državni podpredsednik združenja Slow Food, je o pobudi izjavil sledeče: »Okùs* - Trieste Food Lab je dogodek za tiste, ki želijo spoznati to čudovito mesto in obmejna območja Krasa in Istre, in sicer skozi oči tistih, ki ljubijo to območje, in tistih, ki na tem območju delajo. Zamisel se je rodila v temnih časih prve ustavitve javnega življenja, ko je LAS Kras bil pobudnik projekta, ki je v tistem obdobju rešil številne male proizvajalce pred obupom in zadovoljil povpraševanje po dobri hrani številnih državljanov, zato smo njenim protagonistom podelili naziv ‘junaki Slow Food’. Okùs* - Trieste Food Lab priča o ponovnem zagonu območja, ki je usmerjeno v prihodnost, in kateremu smo si močno želeli pokazati našo bližino.«

Program se bo začel v petek, 19. novembra, ob 18.30 v tržaški kavarni San Marco, kjer bo založba Slow Food Editore predstavila gastronomski atlas slow fooda – Atlante gastronomico dei presìdi Slow Food. V soboto, 20. novembra, se bo dogajanje preselilo na nabrežje, in sicer v Hotel Savoia Excelsior Palace. V popoldanskih urah bodo lahko zainteresirani sodelovali na treh delavnicah, vsaka bo na voljo – v dvojni izvedbi - ob 14.30 in ob 17. uri. Ponudili bodo tudi delavnico s spoznavanjem francoskih sirov in vin tržaških vinogradnikov. Istega dne ob 20. uri bodo ponudili večerjo s proizvodi mreže Slow Food FJK in lokalnimi vini. V nedeljo, 21. novembra, bodo na programu obiski vinskih kleti: na voljo so štiri kombinacije vstopnic, vsaka vključuje po dve vinski kleti. Zjutraj in popoldne bodo gostje obiskali po eno klet. Prva možnost predvideva obisk kleti Cacovich in Skerk, druga Zidarich in Grgič, tretja Kocjančič in Lenardon, zadnja pa obisk kleti Bajta in Damijan Milič.

Od 19. do 28. novembra bodo vsak večer v kavarni San Marco ponujali t.i. »kmečki aperitiv« - aperitivo agricolo. Gostje bodo lahko okušali lokalne proizvode, kot so karamelirani losos, med, sir in vse poplaknili z odličnim krajevnim vinom.

V sklopu festivalskega programa bo v torek, 23. novembra, ob 21. uri v tržaškem kinu Ariston na ogled film Hive Blerte Basholli. To bo tržaška premiera filma, ki je svetovno premiero doživel na letošnjem filmskem festivalu Sundance.

Festival se bo zaključil 28. novembra s kosilom v kavarni San Marco. Kmečko kosilo in lokalne specialitete bodo tokrat spremljala vina Mateja Skerlija; častno mesto bo imelo njegovo vino, ki se stara v posodah iz nabrežinskega kamna.