Lokalne policistke izsledile povzročitelja nevarnega oljnega madeža

Pretekli teden je patrulja lokalnih policistk posredovala na Trgu Ospitale, kjer je motorist padel na obsežnem oljnem madežu, ki ga je povzročilo neznano vozilo. Tamkajšnji prebivalci so povedali, da je na njem padlo tudi več drugih skuteristov, ki pa so jo na srečo odnesli brez omembe vrednih posledic.

Oljna sled je lokalne policistke privedla do bližnjega mehanika. Opazile so jo sicer že v Ul. Fabio Severo, preko Trga Ospitale pa so ji nato sledile do Ul. Vecellio, kjer so opazile še drugi večji oljni madež, prekrit s peskom. Po pregledu videoposnetkov nadzornih kamer, so ugotovile, iz katerega vozila je olje odtekalo. Našle so ga ravno pri omenjenem mehaniku. Lastnik je lahko le priznal svojo krivdo. Motoristu bo moral poravnati škodo, ki jo je utrpel zaradi padca.