Lokalni policisti aretirali nasilnega moškega

Lokalni policisti so v soboto aretirali 55-letnega L.A., ki se je obnašal nasilno do mimoidočih in do natakarja v baru Stella Polare. Moški, ki je bil pod občutnim vplivom alkohola, je mimoidoče zmerjal in žalil. Nato se je spravil še na natakarja v baru Stella Polare, kjer je med ostalimi prisotnimi ustvarjal preplah.

Na kraj so prihiteli lokalni policisti, katerim se je upiral in ni nudil zahtevanih osebnih dokumentov. Prvi patrulji so prihiteli na pomoč še kolegi. S silo so moškega naložili v avtomobil in ga odpeljali na sedež lokalne policije. Ugotovili so, da gre za moškega, ki je že v preteklosti storil več kaznivih dejanj povezanih z nasiljem in da je dobro znan silam javnega reda. Lani je med drugim z nožem vdrl v polno gledališče v kraju Bassano del Grappa, kjer je potekala šolska prireditev. Pred nekaj dnevi pa so mu možje postave našli 25 g heroina in nož. Moškega so aretirali in ga prepeljali v koronejski zapor.