Lokalni policisti aretirali storilca več tatvin

Lokalni policisti so po dvomesečni preiskavi aretirali storilca več tatvin v središču mesta, pri čemer so tudi zasegli 40 gramov hašiša in električno kolo, vredno okrog 2000 evrov, ki so ga vrnili lastniku.

Preiskava se je začela 10. marca po odtujitvi čelade, ki je bila pripeta na parkiranem skuterju na Drevoredu 20. septembra. Storilce je posnela varnostna kamera, lastnik pa je videoposnetek delil na družbenih omrežjih in so ga lokalni policisti temeljito pregledali. Dva tedna kasneje so lokalni policisti v civilu aretirali 25-letnega A.S.A., ki je iz tovornega vozila na Trgu Stare mitnice ukradel nahrbtnik. Njegov pajdaš je tedaj pobegnil, lokalni policisti pa so ga izsledili s pomočjo posnetkov varnostnih kamer na avtobusih podjetja Trieste Trasporti. Ugotovili so, da je pri aretiranem 25-letnem moškem šlo za isto osebo, ki je 10. marca ukradla čelado na Drevoredu 20. septembra. Po odredbi državnega tožilstva so lokalni policisti aprila preiskali njegovo bivališče, v nekem sprejemnem centru na Trgu Stare mitnice, kjer so poleg oblek, ki jih je storilec nosil med tatvinami, našli skoraj 40 gramov hašiša in ukradeno električno kolo, vredno okrog 2000 evrov, ki so ga vrnili lastniku. Lokalni policisti so nekaj dni kasneje ugotovili tudi istovetnost drugega moškega, ki je bil s 25-letnikom med tatvino na Trgu Stare mitnice. Gre za 31-letnega E.M. brez stalnega bivališča.

Petindvajsetletnika so aretirali zaradi kraje, preprodaje in posesti mamil z namenom razpečevanja, E.M. pa so ovadili zaradi tatvine. Lokalni policisti iščejo še tretjega moškega.