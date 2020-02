Lokalni policisti aretirali tatova

Lokalni policisti so aretirali dva tatova, medtem ko sta s plenom odhajala iz trgovine. Nanju jih je v četrtek popoldne opozoril mimoidoči moški, ki ju je opazil, medtem ko sta kradla v neki trgovini. Lokalni policisti so ju zasledovali in opazili, da se sumljivo obnašata. V Ul. Carducci sta vstopila v drugo trgovino. Eden se je ustavil ob vratih »na straži«, medtem ko je drugi ukradel nekaj kosov orodja in jih skril v jopič. Še prej je odstranil zaščitne priponke.

Ko sta moška želela oditi iz trgovine, so ju lokalni policisti ustavili. Med pregledom so jima našli ukradene predmete ter ukradeno blago iz obeh trgovin. Lokalni policisti so ju prijavili sodstvu. Gre za 33-letnega M.A. in 25-letnega S.A., oba sta tuja državljana.