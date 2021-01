Lokalni policisti izsledili mladostnika, ki sta napadla »dedka redarja«

Pred dnevi smo v časopisu poročali o podlem napadu na starejšega moškega, 74-letnega Tržačana Paola Valentija, ki je pred osnovno šolo v Ulici Zandonai opravljal službo t.i. »dedka redarja«oz. prostovoljnega nadzora nad varnim prečkanjem pred šolami. Nad moškega sta se namreč znesla dva mladeniča, ki sta ga po prerivanju še pretepla, nato pa zbežala. Razbila sta mu nos in na obrazu je imel več modric. Med padcem se je močno udaril v rebra, tako da je moral prestati celo nujen kirurški poseg; po ocenah zdravstvenikov naj bi okreval v tridesetih dneh.

Lokalni policisti so preučili dogodek in zaslišali očividce, potem pa so preverili še avtobusni video posnetek. Pozornost so sicer že od vsega začetka usmerili v skupinico mladih fantov, ki redno obiskuje vrt v neposredni bližini; med drugim je taiste policija že nekajkrat identificirala v okviru druge preiskovalne dejavnosti. Dan po napadu se je preiskav omejila na dva najstnika, poznejša analiza video posnetkov pa je domnevo lahko le potrdila. V ponedeljek je policija tožilstvu za mladoletnike sporočila, da sta storilca petnajst- oz. sedemnajstletni fant, ki se bosta morala zagovarjati zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb.