Lokalni policisti ovadili zalezovalca

Nadlegoval, zalezoval in grozil je bivši ženi, čeprav bi se moral v kratkem zagovarjati pred sodiščem. Nekdanja partnerka ga je namreč ovadila zaradi nasilja, ki je bil tudi razlog, zaradi katerega se je od njega ločila. Obdolženec pa se ni vdal in je še naprej zasledoval žensko, vdrl naj bi tudi v njeno stanovanje in ga poškodoval ter njo pri tem fizično napadel. Februarja ji je sledil do vhodnih vrat in ji z nožem ranil roko.

V strahu pred drugimi napadi se je zato obrnila na tržaško lokalno policijo. Do nasilja je prihajalo tudi pred otroki, so sporočili mestni redarji. Z novo prijavo so uspeli dokazati, da je ženska v nevarnosti. Na osnovi zakona za preprečevanje nasilja nad ženskami (t.i. Codice rosso) je sodnik za predhodne preiskave moškemu odredil pripor, da bi zaščitil žrtev.