Lokalni policisti zasegli skoraj 20 kg marihuane, 16 kg na Krasu

Lokalni policisti so v sklopu preiskave, ki se je začela malo pred božičnimi prazniki in jo je vodilo državno tožilstvo, na več lokacijah skupno zasegli skoraj 20 kilogramov marihuane. V Rojanu so na domu 45-letnega Tržačana C. S. našli več kot tristo gramov marihuane in deset gramov hašiša. Moškega, ki je že v preteklosti imel opravka s pravico zaradi podobnih kaznivih dejanj, so aretirali in je trenutno v hišnem priporu. V nadaljevanju preiskave so našli večje količine droge, ki je bila verjetno namenjena na tržaški trg. Najprej so na domu 23-letnega D. R. na Rocolu odkrili 400 gramov marihuane, ki jo je moški ob prihodu lokalnih policistov vrgel skozi okno. Na Krasu so nato v sklopu hišne preiskave na domu 53-letnega Tržačana M. T. našli kilogram marihuane. Po temeljitem pregledu so v posodi inoks za vino zasledili nekaj črnih vreč. V njih so bile najlonske vrečke, kjer je bilo skritih približno 15 kilogramov marihuane. Moški je med drugim nezakonito razpolagal z dvema puškama, ki nista bili prijavljeni in z večjim številom nabojev. Lokalni policisti so ga aretirali in prepeljali v videmski zapor.