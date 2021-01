Lokalni policisti zasledovali in ustavili ukradeni fiat punto

Lokalni policisti v civilu so v torek izsledili ukradeni fiat punto in ga začeli zasledovati. Voznik je z divjo vožnjo in ob pospešeni hitrosti peljal po ozkih stranskih ulicah do Katinare, kjer je za krajši čas tudi izgubil nadzor nad vozilom. Pri glavni avtobusni postaji pred bolnišnico so lokalni policisti postavili zasedo in ga ustavili.

Moški, R.S., je skušal pobegniti peš, toda lokalni policisti so ga ob pomoči kolegov, ki so jih medtem dohiteli, kmalu prijeli. Nadeli so mu lisice in ga odpeljali v kasarno. Moški se jim je upiral, pri čemer je rahlo poškodoval lokalnega policista, ki je moral poiskati zdravniško pomoč.

Gre za mlajšega moškega, ki je že imel opravka s pravico zaradi več kaznivih dejanj. Sodnik je zanj odredil hišni pripor. Lokalni policisti so med drugim ugotovili, da je R.S. vozil, kljub dejstvu, da ni nikoli imel vozniškega dovoljenja.