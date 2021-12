Londonski gin združili s kraškim medom

Če prelistate letošnji vodič Flos Olei, seznam, na katerem so zbrana najboljša ekstra deviška oljčna olja na svetu, boste zasledili tudi štivansko kmetijo Farma Jakne. Štivanski pridelovalci olivnega olja so v vodiču edini iz Furlanije - Julijske krajine. Poleg v kuhinji bistvene sestavine pridelujeta Davide Peric in Aleš Pernarčič tudi med. Cvetlični se je na tekmovanju Tre Gocce d’Oro – Grandi mieli d’Italia uvrstil na prvo mesto v deželi in na dvanajsto v Italiji. Na kmetiji, ki šteje več kot petsto oljk in kar sto čebeljih panjev, pa sta se pred kratkim podala še v nov eksperiment: londonski gin so združili s kraškim medom.

OD TREH DRUŽIN DO 100 PANJEV

Najstarejše oljke na kmetiji Jakne so prve sadeže obrodile pred petstotimi, šeststotimi leti. Daleč v zgodovino segajo tudi korenine družinskega podjetja Jakne. Štivansko posestvo je vedno bilo v rokah Pernarčičeve družine, Peričevi predniki pa so se ukvarjali s čebelarstvom. Čebele so imeli tako v Tržiču (kjer je sedaj industrijska cona Ližerc) kot v Štivanu. Pri Tržiču je nekoč obratoval tudi njihov mlin. V teku minulega stoletja pa je kmetija Pernarčičeve družine vse bolj mirovala. S kmetijstvom in v glavnem z živinorejo se je nazadnje ukvarjala le Aleševa babica, oljk v družini niso pobirali več.

Štivansko posestvo je ponovno zaživelo leta 2004, ko sta se Davide in Aleš odločila, da odpreta kmetijo. Ob stotih starih oljkah so posadili skoraj štiristo novih (trenutno načrtujejo še nov nasad na območju Medjevasi) in Peričeve panje prinesli k Pernarčičevim. Aleš, ki je med drugim diplomiral v agronomiji, je opravil tudi izpit o čebelarstvu. Ob zaključenem študiju mu je dedek podaril panj in tri družine čebel. V petnajstih letih je število naraslo do današnjih stotih panjev.