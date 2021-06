Ni običajno v Trstu videti pravo floto luksuznih jaht. Carinska uprava je v četrtek v Starem pristanišču na posebno transportno ladjo, ki se ji reče tudi Yacht Transport, vkrcala več jaht, ki so namenjene v Združene države Amerike, in sicer v pristanišče v Miamiju. Luksuzna plovila so bila izdelana v Italiji, odgovorni pri carinski upravi pa so dragoceni tovor vkrcali v kratkem času in brez večjih manevrskih težav.