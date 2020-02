Mafija še vedno skuša prodreti v FJK

Mafijske oz. kriminalne združbe se še vedno skušajo vtihotapiti na ozemlje Furlanije - Julijske krajine, v prvi vrsti s pranjem umazanega denarja, pri čemer številne priložnosti nudi ponoven zagon gospodarstva in turizma, vendar pojav ni razširjen zaradi nadzora, ki ga izvajajo sile javnega reda. Tako je glavni tožilec na tržaškem drugostopenjskem sodišču Dario Grohmann dejal v svojem poročilu na današnjem dopoldanskem svečanem odprtju novega sodnega leta na tržaškem sodišču. Relativno majhen uspeh mafijskih združb pri prodiranju v FJK je tožilec pripisal zadržanju krajevnih podjetnikov, ki so se doslej izkazali za precej neprepustne glede tovrstnih pojavov in sodelujejo s silami javnega reda pri kapilarnem nadzoru delovne sile zlasti v primeru del v podzakupu. Ker organizirani kriminal potrebuje brezvestne profesionalce, morajo tudi stanovska združenja notarjev, računovodij in drugih finančnih posrednikov aktivno izvajati nadzor ter spodbujati k obveščanju pristojnih oblasti o vsaki sumljivi operaciji, je dejal Grohmann.

Drugače je glavno poročilo na odprtju sodnega leta, ki se je začelo z minuto molka v spomin na oktobra lani ubita policista Pierluigija Rotto in Mattea Demenega, imel predsednik drugostopenjskega sodišča Oliviero Drigani, ki je ob že znanem opozorilu, da sodišča v FJK tvegajo paralizo zaradi pomanjkanja upravnega in tehničnega osebja (glede tega je predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga v svojem pozdravu napovedal sklenitev novega dogovora, ki bo omogočil »posojilo« večjega števila deželnih uslužbencev krajevnemu sodstvu), poudaril, kako je bilo lansko leto težavno za sodstvo zaradi preiskav, v katerih so se znašli nekateri predstavniki le-tega. Edini način za popravo morebitnih napak je vsakodnevno prizadevno in korektno delo, meni Drigani.

Ob priložnosti odprtja sodnega leta pa je pred palačo deželnega sveta FJK potekal protest odvetnikov kazenskega prava, ki se ne strinjajo z reformo, ki delno odpravlja zastaranje kaznivih dejanj. Po mnenju odvetnikov bo to povzročilo neskončno podaljšanje sodnih postopkov.