Majenca brez Majence

Majenca ni samo praznik, ampak tradicija, ki sega v daljno preteklost. Dolinčani so nanjo posebej ponosni in tudi v koronačasu se ji niso hoteli kar tako odreči. Kljub temu, da praznika kot takega, ki vsako leto privablja v Dolino pri Trstu na tisoče obiskovalcev, letos zaradi ukrepov proti novemu koronavirusu ni bilo mogoče izpeljati, so se vaščani vseeno potrudili in uprizorili praznik v okrnjeni, vendar prav tako občuteni obliki. Posamezniki so pripravili svoje maje in jih dvignili, zvečer jih je spremljalo pritrkovanje zvonov, na prireditvenem prostoru pa so zapeli himno ob navzočnosti župana in županje Majence.

V torek pa bodo maje podirali, potem ko bo po Radiu Trst A (okrog 19.20) zadonela priljubljena pesem o drevcu zelenem ...