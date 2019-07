Majhna občina, a na izpostavljenem mestu

»Mešanih policijskih patrulj ali poostrenega nadzora na naših tleh zaenkrat ne opažamo. Domačini pa mi medtem poročajo, da se je v zadnjih dveh tednih na našem ozemlju povečalo število prehodov migrantov.« Tako pravi repentabrska županja Tanja Kosmina. Skupine ljudi, ki na območju repentabrske občine po gozdu prehajajo slovensko-italijansko mejo, so se po njenih besedah nazadnje usmerile na Pesniško pot pod Tabrom. Mimo Palčičevih kipov Iga Grudna, Umberta Sabe in Srečka Kosovela pešačijo tuji državljani preko Poklona in Cola proti zahodu. Z balkanske na pesniško pot.

Včeraj dopoldne smo si po gozdnih stezah ogledali območje med Colom in slovensko mejo, nismo pa opazili vidnih znakov ilegalnega prehajanja meje, na primer odvrženih oblačil v gozdu. Edino, kar je ležalo v gošči na stezi proti Vogljam (nasproti table, ki opozarja, da je čez 450 metrov državna meja), so bili ostanki že dolgo zapuščenega fiata 1100, ki pa z migranti nima nobene veze.

Domačin je povedal, da se tod pomika le malo migrantov, policija in finančna straža pa se pojavita večkrat na dan. »Tu mimo ne gre veliko ljudi, morda jih je kaj več ponoči, ne vem. Vsekakor se bolj dogaja v gozdu okoli Fernetičev,« je pristavil.

Repentabor je najmanjša občina na Tržaškem, je pa precej izpostavljena ilegalnemu prehajanju meje. Kdor se izogne glavnim cestnim prehodom, se namreč po tamkajšnjem gozdu peš prebije čez mejo - to velja tudi za območje okoli Medvedjaka, med Colom in Fernetiči, kjer med sprehodom v naravo zlahka naletimo na odvržena oblačila.