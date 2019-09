Mala Sveva podlegla bolezni

Bolezen je bila žal močnejša od male Sveve in jo je odtrgala od svojcev ter od vseh, zelo številnih, ki so jo imeli radi. Vest, da je podlegla kruti bolezni, proti kateri se je borila poldrugo leto, je danes sporočil Pallacanestro Trieste na svoji spletni strani.

Mala Sveva, košarkarica društva Basketrieste, je zbolela za rakom na ledvicah spomladi leta 2018. Tedaj je njen nono zaprosil košarkarski svet za pomoč v obliki moralne podpore. Nastal je hashtag #IoTifoSveva, ki se je zelo razširil na socialnih omrežjih in so ga delili tudi vrhunski košarkarji. Dekličina bitka proti bolezni je obšla vso državo in ne samo. Pallacanestro Trieste je med drugim na več domačih tekmah poskrbel tudi za posebno koreografijo z baloni, napisi in drugim v podporo mali Svevi. Vsi so zanjo navijali, danes pa je žal prispela kruta vest. Staršem in sorodnikom naj gre tudi naše globoko sožalje.