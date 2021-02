Mali pustarji so se polastili Velikega trga

Pisana množica pustnih šem se ni hotela vdati, rešiti je želela vsaj pustni torek. Na Veliki trg se je danes popoldne odpravilo približno sto namaskiranih otrok in odraslih. Koronavirus je tokrat odpihal običajna pustna rajanja, pustne sprevode in katerokoli obliko razposajenega druženja. Če ne drugega naj na svežem zraku tudi brez običajnih skupnih srečanj uživajo vsaj najmlajši, so si rekli nekateri starši. »Kaj pa ukrepi proti širjenju novega koronavirusa?,« so si mislili ostali.

Množica se je sorazmerno hitro porazgubila, nekaterim pa vseeno tovrstno veseljačenje ni šlo v račun. Več skrbi so povzročili zlasti polni bari in lokali, kjer je nastajala gneča. Mali tigrčki, superjunaki, čebelice, dalmatinci, mušketirji in princeske so se polastili prizorišča na prostem. Warholovih pet minut slave je vsekakor odnesel šestdesetletni moški, ki je pustno razpoložen korakal v kopalkah. Pozornost očitno bolj premraženih mimoidočih je ujel na Borznem trgu, kjer ga je marsikdo ujel v objektiv pametnega telefona. S sabo je imel tudi potapljaško masko, rumene plavuti in senčnik. Pri Rusem mostu je razgrnil brisačo in lovil sončne žarke.