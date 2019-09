»Malo govori, kar je pametno«

»Malokatera stranka je prišla na oblast s tako nizkim volilnim rezultatom kot lani Šarčeva LMŠ. Nekaj primerljivega se je zgodilo samo z Lojzetom Peterletom leta 1990 na prvih demokratičnih volitvah. Odstotek, ki ga je dosegla stranka, je bil nizek, temu primerna so bila tudi pričakovanja,« si visoko priljubljenost slovenskega premierja Marjana Šarca razlaga Luka Lisjak Gabrijelčič. Za novogoriškega analitika sicer veš, kam spada - bolj na desno kot na levo - a to ne pogojuje ne njegovih analiz niti užitka ob njihovem branju.

»Šarec je kot neka politična enigma presegel vse napovedi, saj je vlada veliko bolj stabilna, kot smo napovedovali. Premier pa je bil zelo spreten pri nevtraliziranju raznih škandalov in afer. Dodati je treba, da je bila tudi svetovna klima v zadnjem letu dosti bolj ugodna kot so bile razmere, v katerih so delale prejšnje vlade. A ob tem se je Šarec izkazal za spretnega politika, saj uspešno uravnava koalicijska nesorazmerja in ne razburja javnosti. Razmeroma malo govori, kar je vedno pametno. Te taktične spretnosti se je očitno privadil na lokalni ravni.«