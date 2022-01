Poveljnik kontejnerske ladje Ever Bonus, ki je zasidrana v Tržaškem zalivu, je včeraj malo pred polnočjo poklical na pomoč zaradi slabosti člana posadke, ki je začutil hude bolečine v trebuhu. Luška kapitanija je sprožila reševalno akcijo. Osebje reševalne službe 118 je s patruljnim čolnom obalne straže doseglo pomorščaka in ga prepeljalo v bolnišnico, kjer so ga zadržali na opazovanju. Posredovanje se je zaključilo okrog poldruge ure zjutraj.