Malo več kot deset glob in brez resnih reševalnih akcij

Nespoštovanje omejitev pri plovbi, kako daleč od obale in s kakšnimi hitrostmi se lahko pluje, so najpogostejše kršitve, ki so jih pripadniki obalne straže v sklopu kampanje Mare sicuro (Varno morje) zaznali v zadnjem mesecu dni. V tem času so lastnikom plovil izdali malo več kot deset glob, kar je sicer nekaj manj kot lani, a je pri tem treba upoštevati, da se je lanska akcija Varno morje začela 1. junija, letošnja pa 15. junija.

Točno mesec dni po začetku vsedržavne kampanje je tržaška luška kapitanija povabila lokalne novinarje na krov patruljnega čolna 332 in z njimi opravila nadzor na obalnem pasu do Miramara. Kapitanka korvete Elisabetta Bolognini je še preden smo stopili na krov plovila razložila, kaj je osnovna naloga kampanje. Kot je poudarila, je cilj kampanje pomorska zaščita, iskanje in reševanje, zagotavljanje varnosti pomorskega prometa in varnosti na plaži ter zaščita morskega okolja, posredno pa tudi nadzor morskega ribištva. Med tednom obalni pas patruljirajo z gumenjakom in s patruljo na kopnem, ob koncu tedna in ob praznikih, ko je na plažah in na morju več gneče, pa v patruljiranje vključijo tudi večji patruljni čoln.