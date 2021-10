Mamila razpečevali pri Sv. Jakobu in na Trgu Libertà

Policisti so po daljši preiskavi, ki jo je vodilo državno tožilstvo, aretirali štiri tuje državljane zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil. 30-letni M.S., 25-letni A.Q. in 29-letni I.W.K. so posamezno razpečevali hašiš pri Sv. Jakobu in na Trgu Libertà, pri čemer so jih opazili policisti v civilu, ki so nadzorovali območje. Zasegli so več kot 100 gramov hašiša.

Med hišno preiskavo so policisti zasegli še 65 odmerkov hašiša, za skupnih 70 gramov, pri čemer so aretirali 21-letnega A.N.. Tri osebe so prepeljali v tržaški zapor.