»Mandat je bil poln težav, a tudi zadoščenj«

V miljskem občinskem svetu, ki ga bodo volivci in volivke obnovili prihodnje leto, ko bodo tudi izvolili župana ali županjo, je slovensko narodno skupnost v zadnjem mandatu zastopala - in še zastopa - Mirna Viola. Ta je bila leta 2016 izvoljena kot neodvisna in uživa podporo tako Demokratske stranke kot stranke Slovenske skupnosti, v prvih 18 mesecih pa je bila tudi imenovana za občinsko odbornico za proračun in davke, odnose s slovensko narodnostno skupnostjo, odnose z društvi ter z vasmi in naselji. Mirna Viola je danes občinska svetnica, vendar še vedno s pooblastilom za odnose s slovensko manjšino, s slovenskimi društvi in z LAS Kras. Z Violo smo se pogovorili o njeni izkušnji, o težavah in doseženih rezultatih.

Mirna Viola, ki ne namerava ponovno kandidirati, je ocenila, da je bil ta mandat poln težav, a tudi zadoščenj. Med temi si šteje še posebno v čast odobritev novega statuta, ki omenja zgodovinski obstoj Slovencev v miljski občini, zaščitni zakon 38/2001 in slovenski prevod statuta ter drugih dokumentov, ki so predvideni v zaščitnem zakonu.

»To je bila zelo pomembna življenjska izkušnja,« je dejala in poudarila, da je bil ves mandat zelo zahteven. Ukvarjali so se namreč z mnogimi »težkimi« vprašanji, med katerimi je bilo še zlasti tisto o migrantih. Mirno Violo so po volitvah imenovali, kot rečeno, za občinsko odbornico za proračun, po poldrugem letu pa je prišlo do novega občinskega odbora. Zaradi težav pri usklajevanju tega dela s službo se je že takrat odločila, da se odpove odborniškemu mestu. Ostala pa je občinska svetnica in ohranila pooblastilo za stike s slovensko manjšino.