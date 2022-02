Manj otrok v slovenskih vrtcih in šolah

V vrtcih in osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem bo v šolskem letu 2022/23 manj otrok. Število učencev namreč tudi letos upada s podobnim povprečjem, ki smo ga zabeležili lani. Iz podatkov, ki so nam jih zaupali v tajništvih večstopenjskih šol, izhaja namreč, da bo vrtce obiskovalo 113 novih malčkov, medtem ko jih je letos 127, v šolskem letu 2020/21 pa jih je bilo 141. Tudi skupno število bo torej nižje, saj jih bo v vseh letnikih 365, kar 28 manj kot letos. Štirinajst otrok manj kot letos bo tudi v prvih razredih osnovnih šol. Januarja se jih je namreč vpisalo 140, skupno število v vseh letnikih pa bo z 830 zdrsnilo na 776 učenk in učencev.

Splošna slika je na prvi pogled nespodbudna in skladna z napovedanim demografskim padcem, če pa sežemo po podatkih vsake šole posebej, opazimo, da se je ponekod število vpisanih celo potrojilo. Ničle tudi letos niso zapisali nikjer.