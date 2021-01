Manj težkih kaznivih dejanj in več spletnih prevar

Število obravnavanih težjih kaznivih dejanj je bilo v obdobju 2019-20 za kar 17,5 odstotka nižje kot v obdobju 2018-19. Na upad nekaterih kaznivih dejanj so vplivali predvsem ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. V porastu pa so bile lani prevare po spletu, kazniva dejanja, povezana z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, zloraba drog med mladoletniki in medvrstniško nasilje. Število odprtih oziroma nerešenih zadev na sodiščih je ostalo precejšnje zaradi kroničnega pomanjkanja administrativnega kadra.

To so glavni podatki, ki so izšli z včerajšnjega odprtja novega sodnega leta, ki je zaradi koronavirusnih razmer v osrednji dvorani višjega sodišča potekalo v okrnjeni obliki. Prisotne in vse tiste, ki so odprtju sodnega leta sledili na daljavo, je pozdravil vršilec dolžnosti predsednika tržaškega višjega sodišča Giuseppe de Rosa, ki je posvaril pred okoliščinami, ki bi jim v tekočem letu utegnile povzročati glavobol. Kot je izpostavil, je povpraševanje po »pravici« vedno večje, kadrovska podhranjenost pa je že alarmantna, še posebej na tržaškem sodišču, kjer je nezasedenih kar 34 odstotkov delovnih mest.