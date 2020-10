Manjši delci iz pralnega stroja pristanejo naravnost v morju

V morju ne prebivajo samo ribe, mehkužci, morske zvezde, alge in podobne živalske ter rastlinske vrste. Vse več je onesnaževalcev, med katerimi so nekateri čisto drobni. Mikroplastiki zadnja leta posveča vse večjo pozornost tudi deželna okoljska agencija Arpa, ki na celi črti vsakodnevno pregleduje zdravje morja. Kako pravzaprav poteka njihovo delo, so razkrili na 52. Barcolani.

V četrtek in petek je bila na pomolu Audace privezana motorna ladja Effevigi, največje izmed štirih plovil Arpine flote. Gre za pravi premični laboratorij, s pomočjo katerega strokovnjaki zbirajo podatke, opazujejo in analizirajo kakovost bioloških vzorcev Tržaškega zaliva. Obiskovalci sicer zaradi predpisov proti širjenju novega koronavirusa niso smeli stopiti na njen krov, s pomočjo QR kode pa so imeli hiter dostop do tematskih videoposnetkov in najrazličnejših podatkov. Radovednost so lahko potešili tudi s klepetom s posadko strokovnjakov. Na ladji pravzaprav domujeta dva laboratorija: v mokrem se nahajajo najrazličnejša sita, pripomočki za filtracijo in vse, kar je potrebno za pripravo vzorcev, v suhem pa je vsa oprema, ki ne sme priti v neposreden stik z vodo. Na voljo imajo marsikaj. Za vzorčenje mikroplastike se na primer opirajo na manta mrežo.

»Mikroplastiko sestavljajo bodisi ostanki plastičnih izdelkov bodisi vlakna, ki se znajdejo v odpadnih vodah. Vsako sintetično oblačilo med pranjem v pralnem stroju spusti manjše delce, ki jih čistilna naprava ne uspe zaustaviti in pristanejo naravnost v morju,« je razložila odgovorna za kakovost morja pri agenciji Arpa Claudia Orlando.

