Na Ključu se je danes okoli 15:45 pripetila manjša prometna nesreča, zaradi katere je nastal prometni zastoj. Manjši kamion je prav na razpotju med državno cesto 202 in državno cesto 14 izgubil del tovora. Na cestišče se je raztreslo več vreč cementa v prahu.

Na kraj dogajanja so prispeli karabinjerji, lokalna policija in uslužbenci družbe Anas, ki so cestišče očistili in omogočili, da je promet spet stekel redno.