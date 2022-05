Gasilci iz Milj so ob 7.30 posredovali v Ul. Flavia, kjer je v smeri Milj manjše tovorno vozilo zapeljalo s ceste, pri čemer je trčilo in podrlo obcestno prometno signalizacijo in drevo. Voznik, ki je uspel sam izstopiti iz kamiona, ni utrpel hujših poškodb. Na kraj so prispeli reševalci službe 118, ki so ga prepeljali v bolnišnico, karabinjerji in lokalni policisti. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.