Marihuano prodal mladoletniku, ki ga je nato obšla slabost

V Ljudskem vrtu je pred nekaj dnevi mladoletnika, medtem ko se je igral z vrstniki, obšla slabost. Na kraj so prihteli reševalci, ki so ga prepeljali v otroško bolnišnico Burlo Garofolo, kjer je bil na opazovanju in so opravili vse potrebne izvide.

Zdravniki so ugotovili, da gre dečkovo slabost pripisati verjetnemu zaužitju mamil, o čemer so obvestili državno tožilstvo. Predaja mamil mladoletnim osebam je namreč kaznivo dejanje.

Lokalni policisti so uvedli preiskavo. Območje so začeli redno opazovati in dobili vrsto informacij med mladimi obiskovalci Ljudskega vrta. Naposled so izsledili razpečevalca. Gre za komaj polnoletnega P.K. brez stalnega bivališča, ki je mladoletniku prodal marihuano. Ovadili so ga zaradi prodaje mamil mladoletni osebi.

Pred slabim mesecem smo poročali o drugem primeru razpečevanja mamil v Ljudskem vrtu med mladimi. Takrat so lokalni policisti ovadili mladoletnika.