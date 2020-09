Marihuano sta razpečevala v stanovanju

Policisti so v ponedeljek popoldne v nekem stanovanju v Ul. Valmaura zasegli približno 300 gramov marihuane in 2200 evrov gotovine, precizno tehtnico in opremo za pripravo zabojčkov. Aretirali so 19-letnika, ki je zdaj v koronejskem zaporu na razpolago državnemu tožilstvu, 37-letno žensko pa so prijavili na prostosti.

Na sled razpečevalcema so prišli, potem ko so zagledali moškega, že znanega uživalca mamil, ki je izstopil iz stanovanjskega bloka v Ul. Valmaura. Ko je zagledal policiste, se je skril za avtomobile. Ustavili so ga in našli 9 gramov marihuane. Kmalu so odkrili tudi stanovanje, kjer je moški kupil drogo in v soglasju z državnim tožilcem opravili hišno preiskavo. V stanovanju sta bila 19-letni italijanski državljan, ki je že imel opravka s sodstvom zaradi droge in 37-letna ženska. Na mizi so našli 80 gramov marihuane, precizno tehtnico in opremo za pripravo zabojčkov. V košu za odpadke so našli še 200 gramov marihuane, nekaj gramov pa tudi v spalnici, kjer je bilo tudi 2200 evrov gotovine.

Mamila, gotovino, precizno tehtnico in ostalo so zasegli. Moškega so aretirali, žensko, ki je prav tako že imela opravka s pravico zaradi droge, pa so prijavili na prostosti.