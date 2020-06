Marihuano tihotapil iz Slovenije s kolesom

Karabinjerji so v četrtek, 28. maja, pri mejnem prehodu Škofije aretirali 49-letnega Tržačana G.R., ki je iz Slovenije tihotapil mamila. Med preiskavo so mu našli 300 gramov marihuane. Moškega so karabinjerji že dalj časa opazovali in zasledovali v civilu. Do Škofij je uporabljal avtomobil, čez mejo v Slovenijo pa se je odpravil, da ne bi vzbujal sumov, kar s kolesom po kolesarski stezi. Ob povratku je kolo spet naložil na avto in mamilo prepeljal na tržaški trg.

Karabinjerji so v četrtek, 28. maja, opazili njegov avto, parkiran ob meji, in so moškega pričakali ob povratku iz Slovenije. Po njegovi aretaciji in zasegu mamila, so opravili še hišno preiskavo na njegovem domu in našli dodatnih 60 gramov marihuane, tehtnico ter približno 900 evrov gotovine.

Moškega so prepeljali v koronejski zapor, kjer je na razpolago sodni oblasti.