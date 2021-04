Marinu Qualizzi podelili nagrado vstajenje

S knjigo Benečija naš dom in življenjskim delom si je msgr. Marino Qualizza prislužil 58. literarno nagrado vstajenje. Nagrajevanje je letos potekalo spletno preko Youtuba (posnetek je še vedno na voljo na kanalu Slovenske prosvete). Na večeru je prvi spregovoril predsednik Društva slovenskih izobražencev (DSI) Sergij Pahor, ki je pozdravil vso spletno publiko. Nato je besedo prevzela Erika Jazbar, predstavnica komisije literarne nagrade, ki je prebrala utemeljitev. Nagrado, ki je namenjena piscem iz zamejstev in zdomstva, so ustanovili leta 1963. Od takrat jo podeljujejo vsako leto na ponedeljkovih večerih DSI, samo lani in letos je zaradi epidemije zmanjkalo tradicionalno srečanje. Organizatorjem pa je vsekakor uspelo ohraniti časovnico, saj nagrado, kot že sam naslov pove, podeljujejo v velikonočnem času. Lani jo je prejel Slovenec iz Argentine Tone Mizerit, letos pa, kot že omenjeno, Marino Qualizza.

Qualizzevo delo je orisal Giorgio Banchig. Knjiga Benečija naš dom je nastala ob avtorjevem 80. rojstnem dnevu pri Zadrugi Most. Vsebuje uvodnike, ki jih msgr. Qualizza pisal v štirinajstdnevniku Dom. Te so razdelili na pet poglavij, saj so ločili uvodnike, v katerih piše o verskem življenju, kulturnih vidikih Slovencev na Videmskem, »politične« spise, o problemih tamkajšnje skupnosti in o vaških farnih sejmih.

Sledil je osrednji del nagrajevanja, v katerem se je Adrijan Pahor pogovarjal z nagrajencem.