Marketz: »Iskati odgovore tam, kjer jih nimamo«

Pandemijo koronavirusa bi morali v Katoliški cerkvi izkoristiti kot priložnost za iskanje odgovorov tam, kjer jih nimamo. Tako meni novi celovški oz. krški škof, koroški Slovenec Jože Marketz, ki je danes dopoldne maševal in predaval na 55. študijskih dnevih Draga 2020.

Marketzevo predavanje z naslovom Kdo pa smo, ko so cerkve zaprte je bilo usmerjeno v razmišljanje o Katoliški cerkvi v času pandemije koronavirusa. Ta je po besedah škofa pokazala, da so prišle na dan šibkosti skupnosti, družbe in Cerkve. Vendar so časovi stiske tudi časovi molitve, zato so se usmerili v povezanost v molitvenih mrežah po zgledu prvih krščanskih skupnosti. Na avstrijskem Koroškem, kjer so maše praviloma dvojezične, pa so slovenski verniki imeli priložnost slediti maši v izključno slovenskem jeziku preko spleta, po radiu ali televiziji. Ko so bile maše spet možne na odprtem, pa je prišlo več ljudi kot v cerkev.

Po drugi strani je koronakriza pokazala, da vsakdan ni več krščanski, kot bi radi videli, zelo težko je bilo oznanjevati. Pokazalo se je tudi, ali so župnije središča verskega življenja. Avstrijski škofje so se bolj pogovarjali o smernicah za zajezitev pandemije, malo pa o Bogu in nebesih. Navadili smo se, da imamo za vsako vprašanje odgovor, zdaj pa nimamo odgovorov, je dejal Marketz, ki je poudaril potrebo po tem, da se Cerkev usmeri v svet iskalcev.