Martinova furenga in krst novega vina

Prijetno sonce je dan pred martinovim na Proseku že segrelo vzdušje. Danes popoldne je bila namreč po proseških ulicah tradicionalna martinova furenga, to je prevoz novega vina s konjsko vprego. Kraljico vina slovenske Istre Tejo Ivančič, ki je sedela na kočiji z lipicanci, je spremljala godba na pihala s Svetega Antona nad Koprom. Za pevsko spremljavo je poskrbela moška vokalna skupina Lipa iz Bazovice. V proseškem Kulturnem domu so nato kraljica vina in vitezi krstili letošnji nov vinski pridelek. Organizatorji so bili Kmečka zveza, Občina Trst, Zahodnokraški rajonski svet in vaške organizacije.

Višek proseškega martinovanja bo jutri, ko bodo že zgodaj zjutraj po proseških ulicah zaživele stojnice in osmice.