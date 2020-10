Martinovanje bo, vendar brez furenge

Na Proseku bo na začetku novembra kljub vsemu spet zadišalo po novem vinu. Praznovanje domačega zavetnika sv. Martina bo čez nekaj manj kot mesec dni zaživelo v prilagojeni različici. Organizatorji si nadejajo, da bi kljub izrednim razmeram vseeno ohranili starodavni običaj.

»To je pomemben praznik za naše kmete in kmetijstvo. Prosekar in domače vino bi hoteli vključiti v širši kontekst, ki bi presegal zgolj krajevno raven. Praznovanje domačega zavetnika ima poleg tega pomemben družbeni in kulturni pomen, saj povezuje celo skupnost,« je strnila predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze. Neznank je sicer res veliko, vendar je vredno vsaj poskusiti, je poudaril tudi predsednik društva Prosekar Aleksij Štoka: »Mi smo pripravljeni. Upamo, da bomo uspeli načrt tudi izpeljati. Pesti nas še vedno nekaj dvomov. Za zdaj smo skušali dogajanje prilagoditi na tak način, da ne bi prišlo do množičnega zbiranja ljudi. Kmečka zveza se je odpovedala furengi (tradicionalni prevoz mladega vina s konjsko vprego) in krstu vina, ker dogodka na isto prizorišče prikličeta večje število obiskovalcev. Praznik pa se bo v petek, 6. novembra, vseeno začel z zdravico, čeprav ta ne bo potekala v Domu prosekarja, temveč v proseškem kulturnem domu, ker imamo tam na razpolago večje prostore.«

Tržaška občinska uprava je potrdila, da bodo lahko kramarji na stojnicah po ustaljenem običaju prodajali najrazličnejše blago. Razočarani naj ne bi ostali niti najmlajši, saj naj bi uredili tudi manjšo zabavišče z vrtiljaki.