Martinovanje še nikoli ni bilo tako klavrno

Takega praznika vaškega zavetnika svetega Martina, kakršen je bil (oziroma ni bil) včerajšnji, na Proseku ne pomnijo. Celo med drugo svetovno vojno so ob Martinu prišli v vas kramarji in prodajalci živine, se je včeraj na popolnoma pusti Kržadi spominjal priletni vaščan. Kot Kržada so bile puste vse ulice sredi vasi, ki so bile pretekla leta ob tem času posute z vsakovrstnimi kioski in stojnicami in na katerih je od jutra pa vse do noči mrgolelo ljudi, vaščanov in gostov iz bližnjih vasi, mesta in drugih krajev. Izpraznil jih je zlodej sodobnega časa, imenovan koronavirus.