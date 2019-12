Maševali tudi pod vodo (foto)

Med šumenjem morja in velikimi mehurji zraka je na štefanovo duhovnik Francesco Pesce – vikar župnije sv. Hieronima in izurjen potapljač – pet metrov pod morsko gladino na tržaškem nabrežju prebral božično homilijo škofa Giampaola Crepaldija. Sončen in topel zimski dan je bil kot za nalašč za 43. podvodno mašo, ki jo je priredilo potapljaško društvo Sea Club Trieste in je tudi tokrat privabila pisano množico Tržačanov.

Podmorsko dogajanje je bilo mogoče spremljati na velikem zaslonu, ki so ga organizatorji namestili na nabrežje pred Velikim trgom.