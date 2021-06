Mature konec tudi na liceju Slomšek

Matura je tudi za dijake in dijakinje tržaškega liceja Slomšek že lep spomin. Na humanistični smeri so izdelali Caterina Celea 92/100, Jaren Diviacco 86/100, Neža Gruden 88/100, Elena Ivancich 78/100, Tia Jurinčič 82/100, Jan Kuk 81/100, Lara Olenik 92/100 in Renée Starich 96/100; na družbeno-ekonomski smeri pa Sophie Aniaku (72/100), Christian Blason (80/100), Nicol Calabrese (72/100), Anna Ciuch (79/100), Manuel Fontana (97/100), Marco Ghersetich (97/100), Blanka Kravos (86/100), Sara Pitacco (86/100) in Lorenzo Nereo Boris Stricca (75/100).