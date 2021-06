Danes se je za malo manj kot sto dijakinj in dijakov višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem začelo sklepno poglavje petletnega šolanja. Državni izpit, ki je tako kot lani zaradi izrednih razmer potekal samo ustno, so dopoldan opravili vsi petošolci tehniškega zavoda Žige Zoisa.

Štirje maturanti iz smeri Gradnje, okolje in prostor so komisijo nagovorili najprej z razlago elaborata o izdelavi vrstne hiše, nato pa odgovarjali na vprašanja iz večine predmetov.

»Pisne preizkušnje ne pogrešam, a zdi se mi, da je taka matura, kot jo letos imamo, prelahka,« je povedal Danjel Lavrenčič iz Doberdoba, ki je bil s svojim nastopom zadovoljen.

Med ustnim izpitom so dijaki predstavili tudi delovno prakso, ki so jo sicer opravili v tretjem letniku, saj te izkušnje lani in letos ni bilo mogoče izpeljati. Patrick Pecar iz Trebč je prakso opravil na Opčinah pri družbi Obrat: »Med šolskim letom smo državni izpit simulirali, zato sem bil pred začetkom precej umirjen.«

»Dijakom se pozna, da so že drugo šolsko leto preživeli v izrednem stanju. Posledice pomanjkanja določenih izkušenj se bodo nedvomno pokazale v prihodnosti,« je povedala predsednica komisije Vesna Danieli, ki pozitivno ocenjuje prisotnost notranje komisije, saj bi zunanji profesorji težko spoznali dijaka na enournem ustnem nastopu.

Erik Pertot s Fernetičev se veseli, da tudi letos ni bilo pisnega dela državnega izpita. Njegove ocene so se sicer v času pouka na daljavo izboljšale. Aleksander Gergolet, zadnji kandidat, se je s sovaščanom Lavrenčičem še zadnjič pripeljal do parka pri Sv. Ivanu in šolskega poslopja. Tako kot Pertotu, mu je pouk na daljavo ustrezal, predvsem zato, ker se ni bilo treba odpraviti od doma ob zori: »Pogrešal sem sicer sošolce in stik s profesorji.«