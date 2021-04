Med dirkanjem po Ul. Giulia povzročil razdejanje

Ulico Giulia je mlad tržaški voznik očitno zamenjal za dirkališče, saj je iz Rotonde pri Bošketu pripeljal s hitrostjo krepko nad 100 kilometrov na uro. Ura je bila 21, ko je izgubil nadzor in pred trgovino Brico silovito zadel ter uničil tri parkirane avtomobile: toyoto, renault in golf. Slednjega, parkiranega na mestu za invalide, je BMW pahnil 10 metrov naprej, toyoti je v celoti izril levo prednje kolo, renault pa je podrl drog ob prehodu za pešce. V vsem tem se voznik in njegova sopotnika, fant in dekle, skoraj niso poškodovali. Voznik bo opravil alkotest, razbitine si ogleduje lokalna policija, na kraju so tudi gasilci.